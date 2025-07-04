Güngörmüşler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Çorum Huzurevi ile Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi sakinleri ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya Çorum Valisi Ali Çalgan da katıldı.

Misafirlerini karanfillerle karşılayan Başkan Aşgın ve Vali Çalgan, kahvaltı boyunca yaşlılarla ve çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.

GÜNGÖRMÜŞLER BAŞIMIZIN TACI

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehre emek veren büyüklerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın, “Her fırsatta güngörmüşlerimizle birlikte olmaya, dertleşmeye, sohbet etmeye çalışıyoruz. Bugün de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Güngörmüşler bizim başımızın tacı. Her türlü saygıyı hak ediyorlar. Küçüklerimiz de geleceğimiz için umudumuz. Çocuklarımızı ve büyüklerimizi bu programda buluşturmanın mutluğunu yaşıyoruz. Davetimize katılarak bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

GOLF ARACIYLA MİLLET BAHÇESİNİ GEZDİLER

Kahvaltıya katılan yaşlılar daha sonra Başkan Aşgın’ın sürdüğü golf aracı ile Millet Bahçesi’ni ve Çoruminia’yı gezdi. (Haber Merkezi)