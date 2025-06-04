Amatör futbolda yaşadığımız önce çirkin görüntülerin yanında bu güzel görüntüye görmemek olmazdı.

Bırakın saha içinde futbolun getirdiği sertlikleri maç sonunda bir araya gelmekten kaçan teknik adam ve futbolcuların çoğunlukta olduğu bu dönemde böyle güzelliklere çok ihtiyacımız var.

Bu görüntü cumartesi günü Çorum futbol alt yapısında yaptıkları çalışmalar ile kupalara ambargo koyan iki takım Mimar Sinanspor ile Vefaspor U 13 takımları arasındaki final maçında çekildi. Maçta gerilimin tavan yaptığı maçın son bölümünde Mimar Sinanspor takım kaptanı sakatlandı. Saha dışına çıkmakta zorlanınca takım arkadaşı ve Vefaspor'lu bir futbolcu tarafından omuza alınarak ayağı yere basmakta zorlandığı için saha kenarına kadar taşıdılar.

Belki o anda maçı izleyenlerin dikkatini çekmeyen bu görüntü Çorum futbolunda yaşadığımız olumsuzlukların önüne geçen umut veren bir hareket olarak her türlü alkışı hak ediyor.

Futbolumuzdaki gerilim o kadar arttı ki saha içinde futbolcular arasındaki gerilimin çok daha fazlı tribünde saha kenarlarında yaşanıyor. Maç bitiyor kupa töreninde takımlar bir araya gelmiyor gelse de zorla getiriliyor. Birlikte geleneksel toplu fotoğrafı çekmek bile artık büyük bir sorun haline geldi.

Futbolun üç neticeli bir oyun olduğunu rekabetin güzel ancak bunun dostluk içinde olmadığı zaman her tarafa zarar verdiğini anlamadıktan sonra başka kulübün Çorum adına elde ettiği başarıdan mutluluk duymadığımız sürece veya kaybettiğinde üzelmediğimiz takdirde bunun rekabet değil farklı şeyler olduğunu unutmamak gerekir.

Bu fotoğraf karesi üzerine çok daha şeyler yazılabilir ancak şimdilik bu kadar yeter. Ben bu görüntüyü veren kardeşlerimi tebrik ediyorum ve onların bu hareketinin büyüklere ve diğer arkadaşlarına örnek olmasını diliyorum.