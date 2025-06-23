Çorum Belediyespor grekoromen güreş takımı Türkiye Şampiyonasında iki altın üç bronz madalya kazandı.

Sivas’da 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan U 11, U 12, U 13 ve U 14 Grekoromen güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’lu güreşciler iki altın üç bronz madalya kazandılar.

Şampiyonada 12 yaş kategorisinde Alperen Demirkol 57 kiloda, U 13 yaş grubunda ise Furkan Berk Yılmaz tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan isimler oldular. U 11 yaşta Hamza Yağız Bayır 62 kiloda U 14 yaş 87 kiloda Hasan Efe Yaldıran ve U 14 yaş 100 kiloda Necati Gündoğdu üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. U 10 yaş 52 kiloda Murat Özkoçak ise beşinci oldu.

Çorum Belediyespor grekoromen güreş antrenörü Çelebi Bayır yönetiminde yaptığı çalışmalar ile yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Çelebi Bayır yeni pehlivanların elde ettiği bu başarıların gelecek adına son derece umut verici olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.