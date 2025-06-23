Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlara arası Voleybol turnuvasında şampiyonluğu Erdemli Tarım takımı kazandı.

Final maçında Osmancık Kaymakamlığını 3-0 yenen Erdemli takım turnuvayı set vermeden kazandı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

24 takımın altı grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ikinci tura yükseldi.

Üçerli dört grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında birinci olan dört takım yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçlarını kazanan iki takım Erdemli Tarım ile Osmancık Kaymakamlığı takımları şampiyonluk için karşılaştı.

Tecrübeli isimlerden kurulu kadrosu ise Erdemli Makina takımı rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun oynadı.

Setleri 25-14, 25-17 ve 25-17’lik skorlarla kazanan Erdemli Tarım takımı şampiyonluk kupasının sahibi olurken Osmancık Kaymakamlığı ise ikinci oldu.