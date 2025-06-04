Çorum Belediye Meclisinin Yeniden Refah Partili üyesi Kadir Boruç, TOKİ tarafından yaptırılan 100. Yıl Millet Bahçesinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı söz alan Kadir Boru, “Bugün burada, hepimizi üzen ve kamu vicdanını yaralayan birkaç konuyu gündeme getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepimizin büyük bir umutla beklediği, adına yakışır şekilde halkımıza 100. yılımızda armağan edilmesi planlanan ‘100. Yıl Parkı’ ne yazık ki daha açılışı dahi yapılmadan harabeye dönmüş durumda. Bu alan, milyonlarca liralık Kamu kaynağıyla halkın nefes alacağı bir yeşil alan, çocuklarımızın oynayacağı bir yaşam merkezi olarak planlandı. Ancak bugün, alanda yaptığımız gözlemlerde; kırılmış yol tahtaları, kurumuş ya da hiç tutmamış peyzaj bitkileri, eksik veya çalışmayan aydınlatmalar, güvenliksiz, denetimsiz alanlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Sayın belediye başkanımızın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parkta ki eksikliklerin belediyemizce giderileceğini ve bu yapılan masrafın yüklenici firmaya rücu edileceğini belirttiğini gördük. Ülkemizdeki son durumun özeti işte budur bir işi iki defa yapmak zorunda kalıyoruz. Başkanımızın burada yaptığı taktire şayandır. İnşallah umudumuz odur ki bu yüklenici firmadan eksikler için harcanan para tahsil edilebilir. Sayın başkandan birde isteğimiz var;

Bu yüklenici firmanın bir daha Çorum’da veya başka şehirde ihale alamaması için gerekli kurumlarla da iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu sadece bir park meselesi değildir. Bu, kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığının, denetimin olup olmadığının, liyakatle mi yoksa keyfi kararlarla mı yönetildiğimizin göstergesidir. Biz, bu parkta harcanan her kuruşun hesabını sormakla yükümlüyüz” dedi.

Çorum’da gündemi sarsan inşaat projelerinde veri usulsüzlüğü iddiaları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Boruç, “İnşaat skandalıyla ilgili tarafımıza hala hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Sosyal medya haber sitelerinde çıkan habere göre 7 adet binaya güçlendirme kararı çıktığını duyduk bu durum gerçek midir? Eğer bu haberler gerçek ise belediye personelimiz bu konuyu tespit etmişti kaç tane projede usulsüzlük tespit etmişlerdir? Rakamlar uyuşuyor mu? Bu mühendislerin çizimini yaptıkları kaç proje belediyemize ulaşmıştır? Yüzlerce binadan bahsediliyordu sadece 7 tanemi tespit edildi? Neden hala bu binaların hangileri olduğu müteahhitlerin kim olduğu bilgisi verilmemektedir? Son 10 yıl içinde ev alan veya almak isteyen vatandaşlar bu kadar tedirginken burada belediyemize düşen bir an önce binaların ve müteahhitlerin kamuoyuna paylaşılmasını talep ediyoruz. Kamuoyunda ‘bu olayın üstü örtüldü’ algısı oluştu. Bu şaibenin ortadan kalkması için bir an önce ister basın yoluyla ister mecliste açıklanması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘100. YIL MİLLET BAHÇESİNİN EKSİKLERİ GİDERİLİNCE KESİN KABULÜ YAPILACAK’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise 100. Yıl Millet Bahçesinin TOKİ’nin bir projesi olduğunu ve tüm denetimlerin TOKİ tarafından yapıldığını belirterek, “Burada belediyemizin bir sorumluluğu yok. Biz özellikle teslim aşamasında sanki biz takip ediyormuşuz gibi bütün ekiplerimizle titiz bir inceleme yaptık. Eksikleri yapılmayanları tamamen not ettik. Bu eksiklikler giderilmeden teslim almayacağımızı söyledik. Resmi açılış yapılmadan önce de vatandaşımız burayı kullansın istedik. Geçici kabul yapıldı kesin kabul yapılmış değil. Eksik kırık dökük ne varsa bu firma tarafından yapılmadan burayı devralmamızda mümkün değil. Kim olursa olsun bu süreci milletimizin menfaatine takip edeceğiz. Eksiklerin tamamı giderildikten sonra resmi açılışı Murat Kurum bakanımız yapacak” şeklinde konuştu.

‘EN UFAK BİR GÖZ YUMMA SÜMEN ALTI YAPMA SÖZ KONUSU DEĞİL’

İnşaat projelerinde veri usulsüzlüğü iddiaları ile ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Aşgın, aynı meselenin farklı iller de birçok belediye olduğunu belirterek, “Bu süreci başlatan adliyeye taşıyan bakanlık nezdinde süreci titizlikle takip eden biziz. Çorum Belediyesinin resmi makamlarının dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyin dedik. Bu süreç içinde bir üç tane açıklama yaptık. Son açıklamada bizim açıklamamızdır. 125 projeyi iki kez Hitit Üniversitesindeki merkezde farklı yönlerden incelettik. Biz hemşehrilerimizin alın terleri ile aldıkları evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarını önemsiyoruz. Geçtiğimiz hafta bu 125 binanın analizi bize ulaştı. 7 tanesinde güçlendirme çıktı. 7 tane bina için güçlendirme projelerini hazırlayıp bize sunacaklar. Bizim ilgili müdürlüğümüzün onaylaması durumunda bu güçlendirme yapıldıktan sonra bu sorun ortadan kalkmış olacak. Çorum Belediyesinden kaynaklı bir günlük gecikme, en ufak bir göz yumma sümen altı yapma söz konusu değildir. Mevzuata en uygun şekilde titizlikte takip ettik etmeye de devam edeceğiz. Mevzuat neyi diyorsa biz onu açıkladık.