Bahçelievler'de kaza: 3 yaralı

Çorum 'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaşar B. idaresindeki 19 ABD 772 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde'de Kaan İ.'nin kullandığı 06 DN 2686 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Budak ile diğer araçta bulunan Dilara E. ve Esin İ., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışma sonucu 06 DN 2686 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(AA)