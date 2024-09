AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜFTÜ YILDIRIM’A HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İlk olarak Çorum’a müftü olarak atanan Şahin Yıldırım’ı ziyaret eden Av. Muzaffer Külcü, Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.

Din adamların yürüttüğü tüm hizmetlerin kıymetli olduğuna değinen Av. Muzaffer Külcü, “Onların yürüttüğü tüm hizmetler çok kıymetli. Ama özellikle manevi rehberlik hizmetleri dolayısıyla tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum. Milletimizin ruh kökleriyle, medeniyet değerleriyle bağlarını zayıflatmak isteyenlerin, milletin iman kalesini çökertmek isteyenlerin her mecradan pervasızca saldırdıkları bir dönemde yürütülen bu çalışmalar şüphesiz çok kıymetlidir. Allah kolaylık versin, gayretleri daim olsun inşallah. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” dedi.

ALBAY ÇETİNKAYA’YA ZİYARET

Külcü’nün daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Külcü, “Güzel ülkemizde huzur içinde yaşamamız için 24 saat vatan nöbetinde olan tüm askerlerimize sağlık ve başarı diliyorum. Bu vesileyle 1071’den bugüne vatan toprağının her karışını kanlarıyla yıkayan şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğurun da ölen varsa vatandır” açıklamasında bulundu.

‘EMNİYET TEŞKİLATINA MÜTEŞEKKİRİZ’

Külcü son ziyaretini ise İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a yaptı.

Çorum emniyet teşkilatının özellikle asayiş olaylarındaki başarısıyla hep dikkat çektiğini ve ‘haklı gurur’ yaşattığını dile getiren Külcü, “Milletimizin 179 yıllık gururu ve köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum. Çorum Emniyet teşkilatımız uzun yıllardır, özellikle asayiş olaylarındaki başarılarıyla hep dikkat çekmiştir. Bize haklı bir gurur yaşatıyorlar. Kendilerine müteşekkiriz.

Özellikle kent yaşamının her anında, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü suç ve suçluyla yapılan mücadelede yanımızda hep onlar var. Bizim huzur ve güvenliğimiz için 24 saat esasına göre, büyük bir fedakarlıkla her zaman yanımızda olduklarını hissettirerek görevlerini yapan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kahraman polisimize Allah kolaylıklar versin, ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.