53 yaşındaki Belçikalı Henk Malyster, Gürcistan'a seyahat ederken, Çorum'un Osmancık ilçesinde Ramazan Çalışkan'ın misafiri oldu.

Belçika'dan Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için bisikleti ile yola çıkan 53 yaşındaki Henk Malyster, Çorum’a ulaştı.

Mayıs ayında bisiklet ile yola çıkan Belçikalı Henk Malyster, Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Malyters, Mayıs ayının 2. haftasında yola çıkan ve gitarı ile gittiği şehirlerde sokak şarkıcılığı yaparak güzergah üzerinde para kazanarak yolculuğuna devam ediyor.

Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığını ifade eden Malyster, günde 80 kilometre yol yapıyor.

Gezmeyi seven Belçikalı gezgin Çorum’un Osmancık ilçesinde Ramazan Çalışkan'ın misafiri oldu.

Malyster, Çorum’dan sonra yoluna devam edecek.