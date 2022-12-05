Bektaş: Hizmetlerle dolu bir yıl geçirdik

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi 2022 yılı Aralık ayı toplantıları dün itibariyle sona erdi.

Son bir yılın değerlendirmesini yapan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, hizmetlerle dolu bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle konuşma yaparak tüm kadınların günlerini kutladı.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de sadece seçen değil, seçilen ve tüm haklarını alan kadınların sayısının çoğalması dileğinde bulunarak, “ Gerek erkek egemen bir toplumda yaşayıp bunu kıramayışımız, gerekse, örgütlü olamayışımız bu günü kutlamaktan öte gidemiyoruz. Toplumun yarısını oluşturan, hatta diğer yarısınıda doğuran biz kadınlar kamusal, siyasal, hukuksal, toplumsal ve anayasal kısacası her alanda % 50-50 eşit temsil edilmek ve haklarımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz diyor, haklarımıza ve canlarmıza göz dikenlerede meydan okuyoruz. Biliniz ki, kadın çok güçlüdür. Çünkü o aynı zamanda “annelik” gibi kutsal görevin de sahibidir” dedi.

Konuşmaların ardından komisyonlar tarafından okunan raporlar meclisin bilgisine sunuldu.

Toplantı sonunda ise Vali Mustafa Çiftçi, İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek yemek yedi.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Vali Çiftçi ile bir yılın değerlendirmesini yaptıklarını ve hizmetle dolu bir yıl geçirdiklerini belirterek, “Birlik beraberlik içinde yaptığımız hizmetlerin haklı gururunu yaşıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ile çıktığımız bu hizmet yolunda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, İl Genel Meclisi Üyelerimize, emeklerinden dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Recep Cıplak’a ve birim müdürlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022, 17:49