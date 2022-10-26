Çorum'da gübre havuzuna düşen tilki ekipler tarafından kurtarıldı

Çorum'da biyoenerji tesisinin yaklaşık 15 metre derinliğindeki gübre havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum Belediyesine ait, Celilkırı mevkisindeki biyoenerji tesisinin gübre havuzunda bir tilkinin mahsur kaldığını fark eden çalışanlar, durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ve veteriner işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, tesise sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu tilkiyi havuzdan çıkardı.

İğneyle bayıltılan tilki, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tilki, kısa süre misafir edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022, 18:38