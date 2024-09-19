Haftanın belirli günlerde kurulan ve herkesin uğrayıp alışverişini yaptığı pazarlarda, pazarcının müşteri çekmek amacıyla bağırdığı dönem sona eriyor.

Çorum’da pazarlarda denetim yapan Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, esnafın vatandaşları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlarda inceleme yaparak etiket ve fiyatlandırma, tezgâh sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara cezai işlem uyguluyor.

'GRAMAJ ŞÜPHESİNE TARTIDA KONTROL

Çorum pazar yerlerinde etiket ve fiyatlandırma, tartı ve ürün gramajına dikkat eden Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ile zabıta ekipleri, pazar girişine tartı yerleştirdi. Alışveriş yapanların satın aldığı ürünü tartıp, kontrol ettiği tartı, esnaf ile müşteri arasındaki güvenin artmasını sağladı. Satın aldığı sebze ve meyvenin gramajından şüphelenen vatandaşlar, tartıda poşetlerinin ağırlığını kontrol edip, alışverişini sürdürdü. Poşetinde pazarcının belirttiği gramajdan az ürün bulunanlar ise zabıtaya şikâyette bulunuyor. Şikâyet sonrası müşterinin mağduriyeti giderilip, esnafa cezai işlem uygulanıyor.

'KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE CEZA

Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıyor.

Ekipler tarafından, fiyat etiketi bulunmayan her bir ürün için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği 2 bin 200 lira idari yaptırım uygulanıyor. Tüketicinin satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde ise zabıta ekiplerince, esnafa 2 bin 50 lira cezai işlem uygulanıyor.