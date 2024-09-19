Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında kentteki gaziler, Abdibey Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ise Vali Zülkif Dağlı ile İl Garnizon Komutanlığı, Çorum Belediyesi ve Çorum Muharip Gaziler Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, burada yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nü kutladı.

Gül, "Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kanda, cesaret ve yiğitlik de şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. Yüreğinde vatan sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törenin ardından Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve öğrenciler, Şehitlik'e kadar "Kahramanlarla yürüyoruz" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.

Şehitlik'te Kur'an-ı Kerim okunduğu törende Vali Dağlı ve katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törende tüm şehitler için dua edildi.

Töeren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Garnizon Komutanı Kd. Albay Ömer Faruk Gelengeç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.