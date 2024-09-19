Çorum Belediyesi, “Ulaşılabilir Şehir” çalışmaları kapsamında kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Çiftlik Caddesi’nde yol üzerinde kalan 3 yapının yıkımı tamamlandı.
Çorum’da vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını hedefleyen Çorum Belediyesi yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çiftlik Caddesi üzerinde yolun daralmasına neden olan yapılar yıkılarak yol yapım çalışmalarına başlandı.
Çalışma tamamlandığında Çiftlik Caddesi 25 metre genişliğe sahip olacak.
Editör: Çorum Hakimiyet