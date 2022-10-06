Çorum’da Kur’an ziyafeti

FATİH BATTAR

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Çorum İl Müftülüğü ve Çorum Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi etkinliği gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlik kapsamında geceye katılanlar Kur’an ziyafetine doydu. Etkinliğe katılan hocalar okudukları Kur'an'ı Kerim ile dinleyenleri mest etti.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Rabbimize ham ediyoruz. Bizi Müslüman bir beldede Müslüman olarak yarattı. Allah’a yine ham ediyoruz ki bizi efendiler efendisi Hz. Peygamber’e ümmet kıldı. Din sadece camilerdeki imama, müezzinlere, kayyımlara, müftülere bırakılmayacak kadar kutsal bir değerdir. Çünkü dünya ahiret sadetinin yegane unsurudur.” dedi

Bir dahaki programı Kadeş Barış Meydanı’nda yapmayı planladıklarını belirten Aşgın, on binlerce kişinin katımı ile Kadeş Meydanı’nda Kur’an ziyafeti vermek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 2020 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi Büyük Çamlıca Cami Müezzini Hüseyin Akbulut, 2018 Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi Saffet Çalış ve Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Birincisi Aziz Mahmud Hüdayi Cami İmam Hatibi Fatih Kılıçcıoğlu Kur’an ziyafeti sundu.

Gecede Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu seslendirdikleri ilahilerle kulakların pasını sildi.

Programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.