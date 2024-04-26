Çorum'da aracının kaldırıma park eden minibüs, trafiği kilitledi.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nden Albayrak Caddesi'ne çıkan dar sokakta bazı araç sürücülerin hatalı park yapmaları vatandaşları çileden çıkardı.

İki aracın yan yana geçmekte zorlandığı sokakta üstüne bir de hatalı park yüzünden trafik kilitleniyor.

Bugün de bir minibüs sürücüsü aracını hem kaldırıma park etti hem de araçların geçmesini engelleyince sürücüler tepki gösterdi.

Vatandaşlar sokağın ya şeritli olmasını ya da bu sokağa bir çözüm bulmalarını istiyor.