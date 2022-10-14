'Çorum’u kültür şehri yapmak gibi bir hedefimiz var'

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Çorum Kitap Kültür Günleri’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u kültür şehri yapma gibi bir hedeflerinin olduğunu belirterek, bunun en önemli parçalarından birisinin kitap fuarlarını olduğunu söyledi.

TSO Fuar Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, bazı daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımının konseri ile başlayan açılış programı konuşmalar ile devam etti.

AŞGIN: KİTAP OKUMAYAN MİLLETLER MEYDAN OKUYAMAZ

İlk olarak kürsüye gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u kültür şehri yapma gibi bir hedeflerinin olduğunu belirterek, “Bunun en önemli parçalarından birisi bizim kitap fuarımız. Öyle bir kitap fuarı yapalım ki bölgenin en büyüğü olsun, en çok katılımcısı olsun, en fazla yayınevi ve yazar gelsin dedik. Çevre il ve ilçeleri sordum. Çevremizdeki büyükşehir de dahil olmak üzere en fazla yayıncının katıldığı fuar Çorum Kitap Fuarı. En fazla katılımcıyı hedefleyen Çorum Kitap Fuarı. En fazla yazarın katılacağı fuar Çorum Kitap Fuarı. Bu anlamda tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap okumayan milletlerin meydan okumaya haklarının olmadığını ifade eden Başkan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizim medeniyetimizi tarif edenler 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan kısmı bazı tarihçilerimiz, bilim insanlarımız kitap medeniyetinin yüzyılı olarak ifade ederler. Bizim medeniyetimizin başlangıcında kılıç vardır, ama o medeniyeti yükselten ise kitap olmuştur. Kitap okumayanlar meydan okuyamazlar. Kitap yazılmazsa da kitap okunmaz. Bu anlamda medeniyetimizle, tarihimizle gurur duyuyoruz.

Tekrar meydan okumaya devam edeceksek. Tekrar yeryüzünde Türk-İslam medeniyetini bütün medeniyetinin üzerine çıkaracaksak yegane vesilesi var kitaptır. Biz ilk emri oku olan, ilime, bilime önemini sünnetle, Kur’an ile sabit olan yüce bir milletiz. Şuanda maalesef söz söylemiyorsak, sesimiz cılız çıkıyorsa bunun arkasında okumayışımız, bunun arkasında cehaletimiz var. Kitap okumak hayatı okumaktır. Kitap okumak geleceği okumaktır. Kitap okumak geçmişi okumaktır. Biz medeniyetimizi yeniden ihya edeceksek kitaplara döneceğiz ve tarihteki o şanlı, köklü medeniyetimizi ihya edeceğiz. Eğer yeni bir dünya inşa edeceksek, hakkın, adaletin egemen olduğu, hiç kimseye zulmün olmadığı bir dünya kuracaksak gelecek vizyonumuzda bunun kitapsız olması mümkün değildir. Düşünceye, bilime, kitaba artan önemi de vereceğiz.”

ÖZTÜRK: ÇORUM, BÖLGEDE KENDİNİ İSPATLAMIŞ BİR ŞEHRİMİZ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Çorum’un kadim medeniyetlerin buluştuğu, adını kültürle, tarihle birleştiren bir şehir olmakla birlikte sanayi, üretim ve Türkiye’ye katkısıyla kendini bölgede ispatlamış bir şehir olduğunu ifade ederek, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

KAVUNCU: İLK EMRİ ‘OKU’ OLAN BİR MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ

“İlk emri oku olan bir medeniyetin mensuplarıyız” diyen AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu da, “Kitap ve okumak üzerine o kadar çok şey söylenmiştir ki belki onların en önemlisinden bir tanesini ifade ederek tekrara düşmek istemiyorum. Biz, ilk emri oku olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın geldiği nokta itibariyle dijitalleşen dünya insanların dipsiz kuyularda yok olduğu, o dipsiz kuyularda geleceğimizin teminatı, en değerli varlığımız çocuklarımızın binbir tehlikeyle binbir felaketle karşı karşıya kaldığı bu dönemde okumanın, kitabın ne kadar önemli olduğunu yetişkinler olarak bizler farkındayız” diye konuştu.

KAYA: GENÇLERİN OKUMASI İÇİN HE RTÜRLÜ ALTYAPIYI OLUŞTURDUK

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise kitap fuarlarının gençler için büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin özellikle okumasını son 20 yılda 14 katı arttırdık. Bunun için de her türlü altyapıyı oluşturduk. Sadece yaptığımız millet kütüphaneleriyle Ankara’da, Çorum’da da var 24 saat açık, gençlerimizin her türlü ihtiyacının karşılandığı, ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, kültürel faaliyette bulunabileceği alanlar inşa ettik” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ: İNSAN ÖĞRENMEYİ BIRAKTIĞI GÜN YAŞLANIR

Son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi de etkinliğin bir "kitap bayramı" olduğunu vurgulayarak, İnsanın öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlandığına inandığına dikkati çekerek, "Öğrenmeyi terk eden kişi 20'sinde de olsa, 80'inde de olsa yaşlıdır felsefesini kendime şiar edindim. Dolayısıyla iyi bir okuyucu olmak için insanın kendini disipline etmesi, kitap okumaya zaman ayırması gerekiyor. Ancak bu şekilde okuduğumuz kitapları, edindiğimiz bilgileri hayata uyarlayabilirsek, bilgimizi, görgümüzü, kültürümüzü, karakterimizi geliştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri stantları gezerek yayınevlerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ilettiler.

FUARDA YÜZDEN FAZLA YAYINEVİ VE YAZAR YER ALIYOR

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin de destek verdiği, yüzden fazla yayınevi ve yazarın yer aldığı fuar 23 Ekim tarihine kadar açık kalacak.