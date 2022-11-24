‘Devlet kurumları siyasi parti il binası değildir’

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, yaptığı açıklamada iktidar partisi milletvekillerinin hastane başhekiminin odasında basın açıklaması yapmasına tepki gösterdi.

“Bugün artık parti devleti olmanın ağır ve bariz görünümlerini her yerde açık bir şekilde müşahede etmekteyiz” diyerek açıklamasına başlayan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, “Bu durumun örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iktidar partisi vekilleri başhekim odasında basın açıklaması yapabilmektedir. İktidar partisinin basın açıklaması yapacak başka bir mecrası kalmamış mıdır ki devletin makamını siyasi propaganda için işgal etmektedir? Bu devlet hiçbir siyasi partinin tapulu malı değildir. Bu sebeple, siyasi partinizin il binası gibi devlet kurumlarımızın binalarını meşgul edemezsiniz” dedi.

“Kibirle mücadele etmek düsturunu edindiği iddiası ile yola çıkmış bir siyasi partinin bugün gelmiş olduğu nokta kibri baş tacı eden bir duruma gelmiştir” ifadelerini kullanan Yakup Taş, “Tevazuyu düstur edinip göz ardı edilebilecek mevzular için büyük kavgalar koparan bir siyasi anlayış bu halka zulmetmektir. Hediye verme sırası bakımından geride bırakıldığını hissedenin kıyametler kopardığı bu düzen, kibrin tevazuyu aştığını bizlere göstermektedir. Halkımız kendisi ile kucaklaşacak, samimi temsilciler, samimi yöneticiler istemekte iken karşılarında buldukları kendi içinde astlık üstlük mücadelesi veren yöneticilerdir. Bizler bu düzeni Milli Görüşün manevi bereketi ile değiştirmek için geliyoruz. Halkımıza samimi bir tebessüm için geliyoruz. Yöneticilerimize tavsiyemiz küçük problemlerden kaçınmalarıdır” şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)