Emlak Vergisi’nde son gün 30 Kasım

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Emlak, İşyeri Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri’nin 2. taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım 2022 Çarşamba olduğu hatırlatıldı.

Her yıl iki taksit halinde ödenen 2022 yılı Emlak, İşyeri Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri’nde 2. taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım Çarşamba günü olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hemşehrilerimizin ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz”dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Hemşehrilerimiz ödemelerini Belediyemiz www.corum.bel.tr internet sayfası üzerinden, veznelerimizden, Halkbank, Denizbank gişelerinden, fatura ödeme merkezlerinden ve PTT şubelerinden yapabilirler” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)