1 Mayıs Tertip Komitesi, Kadeş Barış Meydanında bildiri dağıtarak 1 Mayıs’ta yapılacak etkinliklere vatandaşları davet etti.

Vatandaşları, yoksulluğa, güvencesizliğe, sömürü ve baskılara karşı birliği, mücadeleyi, dayanışmayı, umudu büyütmek için 1 Mayıs’a davet eden 1 Mayıs Tertip Komitesi üzerinde, “Her sabah aynı ülkenin sabahına uyanıp farklı gerçekleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu ülkenin bütün değerlerini işçisi, köylüsü, memuru ve emekçileri olarak birlikte ellerimizin emeği ile üretiyoruz. Ürettiğimiz kaynak paylaşılırken hakça payımızı alamıyoruz ve artık yeter diyoruz. İnsanca yaşamak için, insanca çalışmak için, güvenceli bir iş için, güvenli bir gelecek için haklarımız için 1 Mayıs’a. 1 Mayıs Tertip Komitesi olarak tüm halkımızı, emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı emeğin, halkın gerçek bayramına çevirmeye, insanca bir yaşam, güvenceli iş-güvenli gelecek, demokratik bir ülke için işyerlerinde, alanlarda, meydanlarda yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz” yazan bildirileri dağıttı.