Hayırseverlere Hıdırlık Kur’an Kursu’na yardım çağrısı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, beraberindeki bir heyetle Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı ile ilgili Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve Ankara İl Müftülüğünde ziyaretler gerçekleştiren Müftü Biçer, Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı için girişimler gerçekleştirdi.

Müftü Biçer, ziyaretlerinde, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Aydın, TDV Emlak ve Şubeler Müdürü Kemal Yorulmaz ve Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ile görüşürken Müftü Biçer’e Çorum İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan da eşlik etti.

Müftü Biçer, ziyaretlerin sonunda Hıdırlık Kur’an Kursunun inşaat proje ve yetki alanı ile ilgili detaylı görüşmelerin gerçekleştirilerek önemli aşamamaların katedildiğini belirtti.

Ziyaretlerin ardından Çorumlulara seslenen Müftü Biçer, “Çorum’un ilk yatılı hafızlık Kur’an kursunun modern bir şekilde yeniden yapılması için yardımlarınız bekliyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız bu binada okuyup Kur'an öğrenecekler. ‘Benim de bir yardımım bulunsun, bu topraklarda benimde bir eserim olsun’ diyen herkesin desteğini bekliyoruz. Siz hayırseverlerin yardımlarına talibiz. Şimdiye kadar destek veren her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, yaptığınız ve yapacağınız tüm hayrı hasenatı makbul eylesin”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 18:00