‘Her zaman çiftçimizin hizmetindeyiz’

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ticaret Borsasına ürünlerini satan ayçiçeği üreticilerinin emeklerinin karşılığını almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Çorum Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kaya, AK Parti hükümetinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade etti.

Ticaret Borsasına ürünlerini satan ayçiçeği üreticilerinin emeklerinin karşılığını almaktan mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Kaya, "Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un geçtiğimiz haftalarda Çorum ziyaretlerinde Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanımız Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclisi Başkanımız Yılmaz Kaya’nın Bakanımız Sayın Mehmet Muş’tan talepleri üzerine yurtdışından ithal edilen ayçiçeğine vergi artışı yapılarak yerli ayçiçeğimizi değerli kılınması sağlandı"dedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, yurtdışından ithal edilen ayçiçeğine vergi artışı yapılarak yerli ayçiçeğimizi değerli kılınması ile birlikte, çiftçilerin ürünlerini daha yüksek fiyata sattığını belirterek, "Dün olduğu gibi bu gün de çiftçimizin yanında olduk, sorunları ile dertlenip çözüm yolları aradık. AK Parti hükümeti olarak her zaman çiftçilerimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaya, ziyarette ayrıca tekrardan Çorum Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Naki Özkubat ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)