Vakıf 19, Kurtoğlu'nu yılın ozanı seçti

FATİH AKBAŞ

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan Âşık Rıfat Kurtoğlu'nu 2023 yılının en iyi ozanı ödülüne layık gördüklerini belirtti.

Alper Bilan yaptığı açıklamada, “Vakıf 19 Çorumlular Vakfı olarak Çorum tarihi, Türk edebiyatının en eski şiir geleneklerinden biri olan âşık tarzı şiir türünün ana hatları, bu geleneğin Çorum ilindeki yansıması ve bu âşıklık geleneğinin Çorum’daki temsilcilerinden Âşık Rıfat Kurtoğlu'na şiirleri, aşıklık geleneğinin ve Çorum şivesinin nesilden nesile aktarılması konusundaki tüm çalışmaları için teşekkür ediyor ve 2023 yılının en iyi ozanı ödülünü kendisine takdim etmek istiyoruz”dedi.

Alper Bilan, açıklamasını Âşık Rıfat Kurtoğlu'nun şu dizeleri ile tamamladı: Galiba elleham, asla ya sümme, Yıkamaya yuma banyoya çimme, Oturuşa bağdaş çökmeye çömme, Diyeni görürsen sor Çorumlu’dur."

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 10:36