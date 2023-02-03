Vandalizme dikkat çektiler

İskilip'te artan Vandalizme (Sanat eseri tahribatı) karşı tedbir almak gerekli hale gelmeye başladı.

Son olarak şehrin en eski çeşmesi olma niteliğinde olan ve 1813 tarihli Ali Bey Çeşmesi üzerine sprey boya ile çeşitli şekiller yapıldı.

Kim tarafından yapıldığı tespit edilemeyen bu saldırının diğer tarihi eserlere de yönelmemesi için bir şeyler yapılması gerekmektedir. Önceki gün Hitit Üniversitesi İskilip MYO Mimari Restorasyon Bölümü Hocaları tarafından bu saldırıları yerinde tespit amacıyla alan gezisi yapıldı.

MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ HOCALARI YERİNDE TESPİT ETTİLER

Bölümün üç hocası Dr. Cemal Ekin, Dr. Doğan Koşan ve Öğr.Gör. Şeyma Seyrek yaptıkları yerinde tespitlerle konuya el atarak bu konuda farkındalık oluşturma ve caydırıcı tedbirler konusunu görüşme kararı aldıklarını bildirdiler. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Dr. Cemal Ekin, "Evet ne yazık ki yerinde yaptığımız tespitlerle gelen ihbarlar doğru çıktı. Bu aynı zamanda da yaşadığı kentin değerlerine sahip çıkan İskilipliler'in de bu konuda duyarlılığını da göstermesi açısından umut verici.

BU NE YAZIK Kİ DÜNYADA DA SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Vandalizm, kısaca; sanat eserlerine, tarihi ve kültürel öneme sahip çalışmalara zarar verme, tahrip ve yok etme eylemi olarak tanımlanır. Bu ne yazık ki dünyada da sorun olmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda da ciddi yaptırımlar da uygulanmaktadır. Hatırlayalım, Roma'da Rus turiste Kolezyum duvarına "K" harfini kazıdığı için yapıya "Ciddi hasar vermekten" 4 yıl ertelemeli hapis ve 20-25 bin dolar para cezası verilmişti. Bu uygulama da tüm dünyada ses getirmişti.

KAMU MALINA ZARAR VERMENİN CİDDİ CEZALARI VAR

Biz de de başta mala ve kamu malına zarar vermenin ciddi cezaları var. Örneğin; Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılır hükmü var.

FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ

Öncelikle bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kente değer katan, kent hafızasını taşıyan ve kent estetiğinin bir parçası olan yapıların korunması ve kollanması için bilinç oluşturmak hepimize düşüyor. Bir de bunun suç olduğu fikri, tıpkı "Tarihi esere çivi bile çakamazsın." ezberi gibi ezberletilmek zorundayız. Kentin estetiğinin önemli parçası olan çeşme, hamam, arasta, geleneksel konutlar, kale gibi kente değer katan bu hafıza mekânlarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarma bilincini vermek de hepimize düşüyor. Bakın mesela Ali Bey Sokak'taki Ali Bey Çeşmesi İskilip'in en eski çeşmesi 1913 tarihli ve kitabesi de yerli yerinde üstelik. Ama ne yazık ki gördüğümüz hâle getirilmiş. Aynı durum Mutaflar Çeşmesi için de geçerli.

GENİŞ KATILIMLI BİR PANEL YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Biz bölüm olarak önümüzdeki günlerde bu konuyu da dahil ederek geniş katılımlı bir panel yapmayı planlıyoruz. Bu panelde İskilipli'ye kentinin mimari mirasını tanıtacağız. İnanın bunun yeterince farkında olmayan hem de eğitim düzeyi iyi hemşehrilerimiz var.

KONUYU KAYMAKAMLIĞIMIZ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bu panel de onların da güç ve enerjilerini harekete geçirerek bu değerlerin korunması ve turizme kazandırılmasının sağlayacağı avantajları konuşacağız. Tabi bunu şehrimizin başta kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımızla birlikte değerlendirip geniş katılımlı ve uzun soluklu bir çalışmaya dökmeyi planlıyoruz.

Hemşehrilerimizden beklentimiz tıpkı evini, eşiğini, bağını, bahçesini korur gibi yaşadığı ve parçası olduğu, sokağını, mahallesini ve kentini koruma hakkı ve sorumluluğu olduğunu unutmasın. Kent belleği yasadan, polisten çok o kentlinin yüksek koruma bilinciyle korunur. Bu değerler bizim ortak mirasımız en ufak bir müdahaleyi gördüklerinde uyarsınlar gerekirse kolluk kuvvetlerimize ve Yüksekokulumuzun Mimari Restorasyon Bölümüne ihbarda bulunsunlar. (Ali İnaç)