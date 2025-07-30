Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Çorum'un Kargı ilçesinde hava sıcaklığı 40.9 olarak ölçüldü.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK (C°) Adıyaman, Kahta 43,9 Ankara, Kalecik 40 Batman, Kozluk 45,1 Çorum , Kargı 40,9 Diyarbakır, Sur 45 Elazığ, Palu 41,3 Erzincan, Merkez 42,2 Gaziantep, Karkamış 44 Gümüşhane, Merkez 40 Iğdır, Aralık 40,1 Kırıkkale, Delice 40 Kilis, Elbeyli 40,2 Malatya, Doğanyol 42,4 Mardin, Nusaybin 46 Siirt, Kurtalan 46,9 Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,2 Şırnak, Cizre 45,7 Tunceli, Merkez 40,3 Yozgat, Yerköy 40,9