Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Gür’e ziyaretinde Oğuzlar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kabalak eşlik etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yüklenici firma Par Plastik San. Tic. Ltd. Şti. sahipleri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar ile bir araya gelen Gür, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un da katıldığı ziyarette kooperatif inşaat alanını gezdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da destek verdiği projede çatıları kapatılan, zemin betonları atılan ve kapıları takılan işyerlerini inceleyen Gür, hummalı bir çalışmanın yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gür, “Zanaatkârlar Kooperatifi, esnafın işyeri ihtiyacının giderilmesi açısından çok önemli bir proje. Özellikle taşınması gündemde olan Aşağı Sanayi esnafı, burada yapımı süren işyerlerinden satın alma veya kiralama imkânına sahip olacak” dedi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı da, ilgi ve desteklerinden dolayı ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür ederek, “Çorum esnafını işyeri sahibi yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.