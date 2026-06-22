Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Şahin’e, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından Hak-İş Çorum İl Başkanlığı görevi de tevdi edildi.

Görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Başta Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan olmak üzere, şahsıma bu önemli görevi layık gören tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hak-İş’in taşıdığı değerleri, ilkeleri ve emek mücadelesini Çorum’da daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Hak-İş; emeğin, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın adıdır. Aynı zamanda dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında duran büyük bir vicdan hareketidir. Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı ortaya koyduğu dik duruşla tüm emek camiasına örnek olan Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın liderliğinde, bizler de Çorum’da konfederasyonumuza bağlı tüm sendikalarımızla omuz omuza çalışacağız.

Hiçbir ayrım gözetmeden, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek emekçilerimizin sesi olmaya, haklarını korumaya ve Hak-İş’in birlik ruhunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu görevin başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere Çorum’umuza, teşkilatımıza ve konfederasyonumuza hayırlı olmasını diliyorum.”