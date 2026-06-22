Gazeteci İsmail Kabakdere’nin oğlu Furkan Utku Kabakdere, Kardelen Buse Alkan ile dünya evine girdi.

Özlem Bayındır-Cemalettin Alkan’ın kızı Buse Alkan, İlknur-İsmail Kabakdere çiftinin oğlu Furkan Utlu Kabakdere ile evlendi.

Altınkaya Arena Düğün Salonunda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptı.

Hakimiyet, Kardelen Buse-Furkan Utku çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.