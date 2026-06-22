Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Pirbaba Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Aşgın, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda söz alan vatandaşlar, ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan Başkan Aşgın’a iletme fırsatı buldu. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili teknik ekiplerin de hazır bulunduğu toplantıda iletilen talepler tek tek not alınırken, çözüm süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlarla doğrudan iletişime büyük önem verdiklerini belirterek, “Şehrimizi ortak akıl anlayışıyla yönetmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri, hizmetlerimize yön veren en önemli unsurlardan biridir. Bu buluşmalar sayesinde vatandaşlarımızın beklentilerini yerinde dinliyor, çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Şehrin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Aşgın, Çorum’un her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Aşgın, devam eden yatırımların yanı sıra planlama aşamasındaki projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Pirbaba Parkı’nda gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanvekili Osman Fatih Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanvekili Kemal Özdoğan, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.