Çorum FK'da ayrılıklar devam ediyor.

Mali konuları aşmak için yoğun uğraşlar veren Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve ekibinin arayışları devam ederken, bazı futbolcuların takımdan ayrılmasına engel olunamıyor.

Daha önce takımla birlikte antrenmanlara çıkan ve dün itibariyle 2. Lig takımlarından Sarıyer'e imza atan Sertaç Çam'ın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ın da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Çorum halkına büyük heyecanlar yaşatan Kırmızı-Siyahlı kulübe mali destek sağlanamadığı taktirde çok daha önemli isimlerin de takımdan ayrılabileceği de gelen bilgiler arasında.