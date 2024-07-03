Liselere Geçiş Sınavında (LGS) üstün başarı göstererek il birincisi olan Özel Pınar Ortaokulu öğrencisi Yahya Uğur ile Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Davut Ayaz Arslan Özel Pınar Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi.

Özel Pınar Koleji kurucusu Murat Yıldırım, başarılarından dolayı öğrencilere hediye vererek başarılarının devamını diledi.

Murat Yıldırım ayrıca Çorum il ve ilçelerinde başarılı olan tüm öğrencileri Çorum'un en köklü eğitim kurumu olan Özel Pınar Anadolu Lisesi'nde beklediğini de aktardı.