19 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Kınık Gıda ürün çeşitlerine Kazova Çiftliği hakiki manda yoğurdu ve manda kaymağını da ekledi.

Ürünler hakkında bilgiler veren firma sahipleri Emine ve Tuncay Kınık; Kazova Çiftliğinde üretilen hakiki manda yoğurdu ve manda kaymağını Çorumlularla buluşturduklarını belirtirken; özel yapım bağırsak tereyağı, yoğurt, tulum peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı, ayran, limon suyu, sirke ve şalgam gibi bol ürün çeşitleriyle yeni iş yerlerinde hizmete devam ettiklerini söyledi.

Kınık ürün çeşitlerine yeni kattıkları Kazova Çiftliği manda yoğurdu ve manda kaymağının yüzde 100 manda sütünden üretildiğini ve satışa sundukları günden belli büyük ilgi gördüğünü söyledi.

DOĞAL ANTİBİYOTİK: MANDA YOĞURDU

Emine Kınık; yüzde 100 manda yoğurdu ve yüzde 100 manda sütü nadir bulunan besinler arasındadır. Manda sütü ve ürünlerinde E vitamini ve A vitaminine dönüşen öncü maddeler daha fazladır. Demir ve çinko içeriği de yüksektir. Manda yoğurdunun kolon ve rektum (kolorektal) kanser riskini yüzde 80 oranında azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doğal antibiyotik olarak kabul edilen manda yoğurdun içerisinde B12 vitamini oranı da çok yüksektir ve et tüketmeyi tercih etmeyenler için vücudun eksiklerini karşılamakta birebirdir. Laktoz oranı daha düşüktür. Bu özelliği ile çocuklarda alerjiye sebep olmaz” diyerek manda sütü ve yoğurdu hakkında da bilgiler verdi.

AYNES’İN ÇORUM BAYİSİ

Aynes süt ürünlerinin Çorum bayisi olduklarını da belirten Kınık, Aynes markasının 10 kilogramdan 100 grama kadar tüm yoğurt çeşitlerinin yanı sıra tam yağlı, yarım yağlı, litrelik, 200 miligramlık süt, ayran ve meyve suları ile birlikte, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı ürünlerinin de toptan ve perakende satışını yaptıklarını söyledi. Günseven markasının Çorum bayisi olduklarını söyleyen Tuncay Kınık bu markanın sirke, limon suyu, şalgam, nar ekşisi, limonata ürün çeşitlerine de firmamızda bulabilirsiniz diyerek tüm Çorumluları yeni taşındıkları Ulukavak Mahallesi Kunduzhan 1. Cadde No: 4/B (Hürriyet İlkokulu karşısı)deki iş yerlerine davet etti.