Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Selahattin Aydemir, yazılı basının halkın sesi, toplumun fikir hürriyetinin delili olduğunu belirterek, “Gününde fırından çıkmış ekmek gibidir. Bir gün sonra bayatlar. Bu yüzden hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Gazete toplumun sesi olduğu gibi, memleketimiz hakkında pek çok şeyi de öğreniriz. Halkı yönlendirme özelliği, gazetenin sırtına çok ciddi vebal ve mesuliyet yüklemiştir. Zira art niyetle veya siyasi amaçla istismar edenler de olabilir.

Çorum Hakimiyet, kurulduğu günden beri aşırıya kaçmadan, dürüst, dengeli, sakin ve makul çizgisinden ayrılmamıştır. 34’ncü yaşını tebrik eder, çok 34 yıllar yaşamasını dilerim” dedi.

Yalçın da Aydemir’e güzel temennileri için teşekkür etti.