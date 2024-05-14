Türk Patent Kurumu, 172 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’ni yayınladı.

Tescillenen 14 ürün içerisinde Alaca Camili Kilimi de yer aldı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Şerif Arslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak'ı ziyaret ederek ilçeye ait Alaca Camili Kilimleri'nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldılar.

Kurum, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda da, ülkemizde tescilli bin 577 coğrafi işaret bulunduğunu, 654 başvurunun ise tescil işlemlerinin devam ettiğini belirtti.