Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlenirken İsrail'den skandal bir hamle geldi.

SALDIRILARA DEVAM ETME KARARI ALDILAR

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurması sonrası Refah kentine saldırılara devam kararı aldı.

İSRAİL'İN REFAH'A KARADAN SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.