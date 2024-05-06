Mayıs ayı İl Güvenlik Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Alaca Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda düzensiz göçle ilgili çalışmalar, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, trafik uygulama ve denetimleri, şok uygulamalar, ilimizde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Alaca'daki asayiş konuları görüşülerek değerlendirildi.

Vali Dağlı, "İlimizin ve ilçelerimizin emniyet ve asayişini, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında tüm emniyet birimlerimizin ve ilgili kurumlarımızın çalışmalarına karalılıkla aralıksız devam edeceğiz." dedi

Toplantıya Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı.