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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, görev yaptığı sürede birçok engelliye ya da yaşlıya tekerlekli sandalye verilmesini sağladı.

2019 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, özellikle engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çekti.

Aradan geçen 4,5 yılda çok sayıda engellinin ya da yaşlının akülü veya manuel tekerlekli sandalyeye kavuşmasına aracılık eden Hasan Belli, bu sandalyelerin alınmasında katkısı olan Çorum Valiliği, milletvekilleri, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve hayırseverlere teşekkür etti.

Engellilerin ya da yürümekte güçlük çeken yaşlıların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gelen taleplere cevap verebilmek için elinden geldiği kadar gayret gösterdiğini ifade eden Hasan Belli, “İhtiyaç sahiplerinin gerek akülü gerekse maunel tekerlekli sandalye taleplerini karşılamak için hayırseverler veya resmi kurumların desteklerini alıyoruz. Yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.