Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve İl Numune Alma Programı’ kapsamında il genelinde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle salatalık, domates, ıspanak, mantar ve marul gibi ürünlerde, açıkta ve örtü altında yapılan birincil üretim alanlarında numune alımları ve kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerde üreticilere; bitkisel üretimde kullanılan pestisitlerin doğru kullanımı, reçeteli ilaç uygulamaları, ilaçlama ve hasat arası bekleme sürelerine dikkat edilmesi konularında bilgilendirme ve uyarılar yapılıyor.

"ÜRÜN KALİTESİNİ DÜŞÜREN UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI"

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

“Üreticilerimizin hasat öncesi tarımsal faaliyetlerinde mevzuata uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bilinçsiz ilaçlama ve gübreleme hem ürün kalitesini düşürmekte hem de insan sağlığına zarar verebilecek sonuçlar doğurmaktadır. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerde idari ve cezai işlemler uygulanacaktır.”

Yetkililer, özellikle hasat ile ilaçlama arasındaki süreye dikkat edilmesi, sadece ürüne ruhsatlı pestisitlerin reçeteli olarak kullanılması ve reçetesiz zirai ilaç kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca üretimde izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtlı üretimin zorunlu olduğu da hatırlatıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğinin korunması ve sağlıklı nesiller için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.