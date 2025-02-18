Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine hayırseverlerin desteği ile kazandırılan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphane’nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, doktorlar ile hastane personeli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Hastaneye kazandırılan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi’nin hem Çorum hem de çevre iller için öneminden bahseden Komut, Prematüre Retinopatisi’nin erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olarak tanımlandığını, bunun tedavisinde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade etti.

‘YAKINDA İNME MERKEZİNİ ÇORUM’A KAZANDIRACAĞIZ’

Çorum’a yakında inme merkezi kazandırılacağı müjdesini veren Başhekim Komut;

“İnme merkezi çok önemli bir merkez ancak Türkiye’nin seçkin merkezlerinde olan bir merkez. Biz de ilimizde olmasını yıllardır istiyoruz. İnme merkezi ile ilgili bir öğretim üyemizi bu işin yapıldığı ehil merkezlerden biri olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdik. Hocamız orada birkaç ay daha kalacak. Döndüğünde Çorum artık inme merkezine kavuşmuş olacak. Bizim inme ile ilgili il dışına yapmış olduğumuz sevklerin de önüne geçmiş olacağız.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir konuşmasında yeni açılan merkezlerle birlikte il dışına sevklerin azalacağını söyledi.

Zehir yeni birimlerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni birimlerin Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Türkiye’de son 20 yılda sağlıkta ciddi atılımlar yapıldığına dikkat çekerek; “Son 20 yılda sadece ilimizde değil, tüm Türkiye’de en ucra köşelere kadar sağlık hizmetini götürüyoruz. Ekipmanıyla, tesisleriyle, hastaneleriyle büyük bir atılım geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.” dedi

Vali Ali Çalgan da konuşmasında Türkiye’nin sağlık konusunda geldiği durumu özetleyerek; “Son 20 yılda sağlıkta tüm dünyanın takdirini toplayan yatırım yapıldı. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar hangi sağlık imkanlarına sahipse bizim ülkemizde de insanlar aynı imkanlara sahip. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Sağlık konusunda mutlaka eksikliklerimiz vardır. Eğer hiçbir eksiklik olmadığına kani olsaydık Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere ihtiyaç kalmayacaktı.” şeklinde konuştu.

Vali Çalgan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphanesi’nin açılmasında desteği olan hayırsever işadamlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki üniteye desteklerinden hayırsever işadamları Serkan Sabur, Mehmet Özdoğan, Hüseyin Ahlatcı, Hasan Kaya, Ahmet Boz, İhsan Çetin ve Metin Özler’e plaket takdim edildi.

Plaket törenin ardından yenilerek hizmete giren öğrenci kütüphanesinin açılışı gerçekleştirilirken, Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri doktor adayları ile kütüphanede sohbet ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program sonunda ise Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut protokol üyelerine merkez ile ilgili bilgi vererek, cihazların nasıl çalıştığını ve neye yaradığını anlattı.