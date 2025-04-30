Çorum'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastaneye 40 temizlik görevlisi alınacak.

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacak. Bu kapsamda Çorum'da 40 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Adayların 18-40 yaş arasında, en az ilkokul mezunu ve görev yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor.

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför gibi kadrolar için kura çekimi 23-27 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda yapılacak.

İşe yerleştirilecek adaylar, sözlü sınav olmadan kurayla belirlenecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından alınacak başvurular iskur.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek başvurular yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan özel niteliklere sahip olmak.