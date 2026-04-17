Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve eğitim camiasını yasa boğan menfur saldırıda şehit düşen öğretmen ve öğrenciler için Çorum’da kitlesel bir anma programı düzenlenecek.

Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak ve basın açıklaması yapılacak.

“ACIMIZ VE ÖFKEMİZ TAZE”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, tüm Çorum halkını birlik olmaya davet etti. Okumuş, saldırının sadece bireylere değil, Türkiye’nin geleceğine yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta hain bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içen kıymetli meslektaşımız ve evlatlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onların aziz hatıralarını yad etmek, terörün her türlüsünü lanetlemek ve birliğimizi tüm dünyaya ilan etmek için saf tutacağız."

Eğitim camiasına ve masum öğrencilere yönelik saldırıya karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Okumuş, programın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Eğitim camiamıza yapılan bu saldırı, milletimizin geleceğine yapılmıştır. Şehitlerimize karşı son görevimizi yerine getirmek ve teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek için tüm üyelerimizi ve hemşehrilerimizi Akşemseddin Camii’ne bekliyoruz. Cuma Namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak, ardından cami yanındaki park alanında kitlesel basın açıklaması gerçekleştireceğiz."