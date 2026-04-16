Çorum 'un Bayat ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine verginin önemi anlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca çocuklar ve gençler için vergi bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla Çorum Defterdarlığı Bayat Vergi Dairesi Müdürlüğünce, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte öğrencilere verginin tanımı ve önemini anlatan sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan videolar izleten uzmanlar, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.