Çorum'un Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan ve yapımı 8 sene süren Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldı.

Çorum, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Kırkdilim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılacaktı ama bakanın Çorum'a gelişi ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, Kırkdilim araç geçişleri için trafiğe açıldı Bakan Uraloğlu'nun ise 30 Nisan'da Çorum'a geleceği öğrenildi.