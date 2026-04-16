Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü akreditasyonu kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, Mehmetçik Anadolu Lisesinden 6 öğretmen, 6–10 Nisan 2026 tarihleri arasında Kolombiya’nın Cartagena şehrinde bulunan Centro San Juan okulunda iş başı gözlem faaliyetlerine katıldı.

Program boyunca öğretmenler, STEM temelli eğitim uygulamalarını yerinde inceleyerek özellikle 3D tasarım, 3D yazıcı kullanımı ve lazer kesim teknolojileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra “geleceğin sınıfları” olarak adlandırılan öğrenme ortamlarında lego robot tasarımı ve robotik kodlama uygulamalarına aktif olarak katıldılar.

Okulun sinema çekim stüdyolarını ziyaret eden öğretmenler, öğrencilerin kısa film üretim süreçlerine nasıl dahil olduğu yerinde gözlemlediler. Bu süreçte eğitimin sadece teknik değil, aynı zamanda yaratıcı yönünün de güçlü şekilde desteklendiği dikkat çekti.

Elde edilen bu deneyimlerin, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına doğrudan yansıyarak öğrencilerin daha üretken, sorgulayan ve teknolojiye uyum sağlayan bireyler olarak yetişmesine katkı sunması hedefleniyor.