Bursa​'da trafikte kendilerinin ve başkalarının hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü aracın kontrolden çıkması sonrası önce direğe ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayda araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

TRAFİKTE EĞLENCE PAHALIYA PATLADI

Korkunç kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Adem C. idaresindeki otomobil, trafikte seyir halindeyken makas atmaya başladı. Ancak trafikteki bu tehlikeli oyunun sonu acı oldu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Ancak bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce yüksek süratle yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından da savrularak aydınlatma direğine çarpıp durdu. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Adem C. ile yolcu konumundaki arkadaşı Savaş Kaan Ş. ağır şekilde yaralandı.

DURUMLARI CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin refakatinde 2 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İki şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.