Göreve geldiği günden bugüne kadar başarılı ve örnek çalışmalara imza atan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(DSYB) Başkanı Yılmaz Kaya, 150 ton civarında olan günlük süt toplama kapasitesini 250 tona çıkardıklarını belirterek, “Hayvancılık sektörü doğru desteklenirse, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabilir. Bugün geldiğimiz nokta bunun somut göstergesidir” dedi.

Hayvancılığın gelişmesinde üreticilere her alanda destek olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yaptığı projeler ve hizmetler ile hem üreticiye destek oluyor hem de Çorum’un tarım ve hayvancılığının büyümesinde ve gelişmesine önemli rol oynamaya devam ediyor.

GÜNLÜK SÜT TOPLAMA KAPASİTESİ 150 TONDAN 250 TONA ÇIKTI

Üyelerine yönelik hizmetlerini genişletmeye devam eden Çorum DSYB, 150 ton civarında olan günlük süt toplama kapasitesini 250 tona çıkartarak yeni bir rekora ve başarıya imza etti.

YALÇIN VE AKBAŞ’TAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret ederek yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz Kaya ziyarette birliğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, hizmet binasında faaliyet gösteren süt toplama merkezi, tarım market ve kadın kooperatifleri tarafından üretimi yapılan yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Hanımeli Yöresel Marketi gezdirdi.

13 İLÇE VE 400 KÖYDE SÜT TOPLAMA MERKEZİ

13 ilçe ve 400 köyde süt toplama merkezinde faal olarak süt alımı yapıldığını aktaran Kaya, bu sütlerin günlük modern taşıma tankları ve hızlı soğutma sistemleri sayesinde merkeze ulaştırıldığını belirterek, “Soğuk zincir sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde süt kalitesi korunuyor, raf ömrü uzuyor ve ürün hijyen standartlarını karşılayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Toplanan sütler, yapılan projeyle kurulan bölgenin en büyük süt analiz laboratuvarıyla hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak kontrol edilerek süt toplama merkezine alınmaktadır. Birlik yönetimi, süt kalitesi ve kapasitenin artışıyla üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesini ve sürdürülebilir hayvancılık modelinin güçlenmesini amaçlıyor” dedi.

‘BAYRAMLAR DAHİL HER GÜN SÜTLERİ ALIYORUZ’

Üreticilerin emeğini değerli kılmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kaya, “Üyelerimizin sütlerini 365 gün bayramlar dahil her gün alınarak satışı yapılmakta olup ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz” diye konuştu.

‘HAYVANCILIKTA DÖNÜM NOKTASI’

Gelinen noktanın Çorum hayvancılığı açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kaya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“İlimiz süt havzasına girmesiyle birlikte büyük ivme kazanmıştır. İlimiz en yakın ulusal sanayiciye 500 km. Uzaklıkta olmasından dolayı süt satışında büyük sıkıntılar yaşamıştır. Toplanan süt miktarlarının artmasıyla birlikte ilimiz süt sanayicisi için yatırım yapılacak cazibe merkezi haline geldi. Hayvancılık sektörü doğru desteklenirse, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabilir. Bugün geldiğimiz nokta bunun somut göstergesidir.

Birlik projelerine destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza ve emeği geçenlere, Çorum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna(TKDK), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına(DOKAP) ve Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.”

‘ÇORUM, SADECE SÜT ÜRETİMİNDE DEĞİL, SÜT SANAYİSİNDE DE

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ İLLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR’

Toplanan sütün verimli şekilde değerlendirilmesi için işleme kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Kaya, “Birlik, bu doğrultuda yeni süt işleme tesisleri kurmayı ve kooperatifleşmeyi yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülen projelerin yanı sıra AB destekli kalkınma projeleri de gündemde. Böylece Çorum, sadece süt üretimi değil, aynı zamanda süt sanayisinde de Türkiye’nin öncü illerinden biri olma yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.