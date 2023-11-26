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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kadın ve Demokrasi Vakfı(KADEM) Çorum Temsilciliği tarafından ‘Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları’ konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, “Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek” kampanyası ile hiç kimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz Cuma günü Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü'nün eşi Hatice Külcü, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Malkoç, CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve çok sayıda davetli katıldı.

KADEM’in en önemli çalışma alanlarından birisinin ‘hak savunuculuğu’ olduğunu belirten Fatma Nur Şenol, 10 yıldır kadınların onuru ile yaşayacakları güvenli bir toplum inşa etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ayıca, şiddete karşı farkındalık oluşturacak eğitimler verdiklerini ve projeler yürüttüklerini aktaran Şenol, “Yine bu bağlam da her yıl 25 Kasım’da şiddeti farklı açılardan ele aldığımız kampanyalar düzenliyoruz. Bu yıl ki kampanyamızın sloganı ise ‘’Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek’’ ve kampanya boyunca 6284 sayılı kanunla şiddet mağdurlarını korumaya yönelik tedbirler içerir. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması ancak bu kanunun diğer kanunlardan önemli bir farkı var. O da acil ve hızlı adımlar atılmasını ve tedbirlerin gecikmeden alınmasını mümkün kılıyor. Kadem olarak kadınlara sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunma yollarını, şiddet karşısın da neler yapabileceklerini hatırlatmayı hedefliyoruz ve Kampanyamızın nihai hedefi hiç kimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum yaratmak” dedi.

Panele konuşmacı olarak katılan Av. Goncagül Yurttaş Kartancı da konuşmasında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan şiddetle ilgili suçlar ve cezai yaptırımına dair, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu ve şiddet mağdurlarının başvurabileceği önleyici, koruyucu tedbirlerden bahsetti.

KADEM olarak yaşam hakkının korunması, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması amacıyla kurumların şiddetle mücadelenin her aşamasında aktif rol sağlamalarını hedeflediklerini ifade eden Goncagül Yurttaş Kartancı, “Kadın hakkı insan hakkıdır. Unutulmamalıdır ki; haklı şiddet yoktur” diye konuştu.

Konuşmacılar Prof. Dr. Muammer Cengiz, Terapist ve Aile Danışmanı Ebru Soysal ve Sosyolog Sena Gökdoğan da ‘Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları’ konu başlığı altında katılımcılara bilgi verdiler.

Programda sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.