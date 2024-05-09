Çorum Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu etkinlikler arasında eczacılara yönelik eğitimlerde yer alıyor.

Eczacılık Haftası kapsamında ilk olarak Orzax Triset eğitim programı yapıldı.

TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal, Orzax Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir ve çok sayıda eczacı katıldı.

Eğitim programında, Orzax Triset ürün yelpazesi, ürünlerin kullanım alanları ve eczacıların hasta danışmanlığında bu ürünleri nasıl kullanabilecekleri ele alındı. Eğitimciler, katılımcılara sunumlar yaparken soruları da cevapladılar.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Eczacılık Haftası, kapsamında düzenledikleri eğitimlerle eczacıların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu programız da Orzax Triset ürünlerini ele aldık. Bu ürünler, eczacılarımızın hasta danışmanlığında önemli bir rol oynayabilir. Eczacılarımız, bu ürünleri kullanarak hastalarına en doğru bilgiyi ve en uygun tedaviyi sunabilirler” dedi.

Orzax Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir ise yaptığı açıklamada, Orzax Triset olarak, eczacıların bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmayı önemsediklerini dile getirerek, “Bu tür eğitim programları ile eczacılarımızın ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmelerini ve hastalarına en iyi şekilde hizmet vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim programı Çorum Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan’ın Dr. Feyza Özdemir’e teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.