Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, DSİ. 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaret etti.

Başkan İsbir, DSİ. 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaretinde İlçeye yapılacak olan Yükderesi Göleti ve gerçekleştirilecek diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyareti ile ilgili bilgi veren Başkan İsbir, “DSİ. 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaret ederek proje ihalesi daha önceden gerçekleştirilen yapım ihalesi devam eden Yükderesi Göletimiz ve diğer projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yükderesi Göleti projemiz gerçekleştiğinde ilçemizde 5 bin 100 dönüm araziye hayat olacak ve geçim kaynağı tarım olan çiftçimize de büyük bir destek sağlayacak. Göletimizin kanallarının yapılacağı bölge kısmen sit alanı içerisinden geçiyor bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DSİ 5.Bölge Müdürlüğünden de takip ediyoruz. İlçemizin en büyük ve en zorunlu projesi olan Yükderesi Göletimizin ihalesinin gerçekleştirilerek yapılması konusunda ısrarlı takibimiz devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde de bunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu aşamada bizlerden desteklerini esirgemeyen DSİ 5.Bölge Müdürümüz İbrahim Yaroğlu’na ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.