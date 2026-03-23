Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararname ile Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına hemşehrimiz Faruk Kaynak atandı.

1982 Çorum doğumlu olan Faruk Kaynak, meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde önemli görevlerde bulundu.

Kariyerine Van’ın Başkale ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak devam eden Kaynak, ardından sırasıyla Pazar, Merzifon, Bartın ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Kaynak, son yayımlanan kararname ile Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.