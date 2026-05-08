Çorum merkez ilçenin mahalle sayısı 17’ye yükseldi.

Karacaköy köyünün merkeze bağlı mahalle olması talebi dün yapılan Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Karacaköy köyünde geçtiğimiz hafta İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan plebisit ile halkın mahalle olmaya karar verdiğini belirtti.

Mecliste yapılan oylamada Karacaköy köyünün Karaca Mahallesi olması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Bayat ve Köprüalan’ın ardından il merkezinin 17 mahallesi Karaca Mahallesi oldu.

Karaca Mahallesi Muhtarı Salih Biçer de yaptığı konuşmada Başkan Aşgın ile meclis üyelerine teşekkür etti.